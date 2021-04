Milan | Kalulu | “Genoa difficile da affrontare | importante interrompere digiuno a San Siro”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Pierreha rilasciato un’intervista ai microfoni diTV. Il difensore francese ha spiegato l’importanza di tornare a vincere a San, dove ilnon conquista i tre punti dal 4-0 rifilato al Crotone il 7 febbraio scorso. Di fronte, il, squadra a cuiha segnato all’andata, firmando il 2-2 finale: “Ètornare a vincere in casa, non è normale non vincere una partita casalinga in due mesi. Faremo di tutto per cercare diquesto, ma domenica sarà una partita dura, perché ilè una squadrada“. L’sfida, valida per la 31esima giornata di Serie A, è in programma per domenica 18 ...