"Michael Clayton", un legal thriller come si facevano una volta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Michael Clayton Iris ore 21. Con George Clooney, Tilda Swinton, Tom Wilkinson. Regia di Tony Gilroy. Produzione USA 2007. Durata: 2 ore LA TRAMA Michael Clayton è un avvocato che lavora per uno dei grandi studi legali di New York ma fa un lavoro sporco. Deve non solo coprire i reati dei ricchi clienti della "firm", ma pure ripulirli, far sparire le tracce. Clayton dopo anni passati a commettere porcherie (molte delle quali basterebbero a toglierlo dall'albo professionale) ne ha abbastanza e vorrebbe dimettersi . Ma non può. Si ritrova pieno di debiti e per di più alle soglie di un divorzio che minaccia di cavargli la pelle. Intanto molti nodi vengono al pettine e lo spettro della galera è molto vicino. Eppure sarà proprio il processo che potrebbe segnare la sua fine a spianargli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)Iris ore 21. Con George Clooney, Tilda Swinton, Tom Wilkinson. Regia di Tony Gilroy. Produzione USA 2007. Durata: 2 ore LA TRAMAè un avvocato che lavora per uno dei grandi studii di New York ma fa un lavoro sporco. Deve non solo coprire i reati dei ricchi clienti della "firm", ma pure ripulirli, far sparire le tracce.dopo anni passati a commettere porcherie (molte delle quali basterebbero a toglierlo dall'albo professionale) ne ha abbastanza e vorrebbe dimettersi . Ma non può. Si ritrova pieno di debiti e per di più alle soglie di un divorzio che minaccia di cavargli la pelle. Intanto molti nodi vengono al pettine e lo spettro della galera è molto vicino. Eppure sarà proprio il processo che potrebbe segnare la sua fine a spianargli ...

CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 14 aprile 2021 ? Michael Clayton, Parto col folle o King Arthur?… - LuciaMosca1 : (Il film drammatico stasera in TV: 'Michael Clayton' mercoledì 14 aprile 2021) Segui su: La Notizia -… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 14 aprile 2021 ? Michael Clayton, Parto col folle o King Arthur?… - RomaAppio : RT @VigilanzaT: Film Tv mercoledì 14 aprile: Michael Clayton, Mister felicità, Basic - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv mercoledì 14 aprile: Michael Clayton, Mister felicità, Basic -

