Maltempo | Cdm | altri 17 | 2 mln per Comune Bitti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato un ulteriore stanziamento di fondi per ildi, in provincia di Nuoro, per il quale era stato già dichiarato lo stato d'emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati il 28 novembre 2020. Per effettuare gli interventi necessari si è deciso di stanziare l'ulteriore somma di 17,2 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali". Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm.

