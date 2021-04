LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: nove uomini al comando con 3? di vantaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Gli attaccanti continuano a guadagnare terreno. 13.53 Ci troviamo a 145 km dal traguardo. 13.47 Sono trascorsi 48 km di gara e i nove battistrada hanno 3’50” di vantaggio. 13.44 Intanto ci troviamo all’ultima tornata dalla conclusione della prova femminile. 13.39 I contrattaccanti sono riusciti a riportarsi sulla testa della corsa. 13.35 I contrattaccanti non riescono ad avvicinarsi ai fuggitivi che adesso hanno 3? di vantaggio sul gruppo. 13.32 Il gruppo ha più di un minuto di ritardo dai battistrada. 13.29 Alle loro spalle troviamo Emmanuel Morin (Cofidis) e Kevin Van Melsen (Intermarché Wanty Gobert). 13.26 Si tratta di Bryan Coquard (B&B Hotels), Andreas Leknessund (Team DSM), Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Julian Mertens (Sport Vlaanderen), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Gli attaccanti continuano a guadagnare terreno. 13.53 Ci troviamo a 145 km dal traguardo. 13.47 Sono trascorsi 48 km di gara e ibattistrada hanno 3’50” di. 13.44 Intanto ci troviamo all’ultima tornata dalla conclusione della prova femminile. 13.39 I contrattaccanti sono riusciti a riportarsi sulla testa della corsa. 13.35 I contrattaccanti non riescono ad avvicinarsi ai fuggitivi che adesso hanno 3? disul gruppo. 13.32 Il gruppo ha più di un minuto di ritardo dai battistrada. 13.29 Alle loro spalle troviamo Emmanuel Morin (Cofidis) e Kevin Van Melsen (Intermarché Wanty Gobert). 13.26 Si tratta di Bryan Coquard (B&B Hotels), Andreas Leknessund (Team DSM), Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Julian Mertens (Sport Vlaanderen), ...

