LIVE Cecchinato-Goffin 3-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: game rapidi nel primo set ma c’è un break di differenza (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-THOMPSON 3-5 Si complica un po’ la vita ma Goffin tiene ancora il servizio: Cecchinato deve prolungare il set. AD-40 Servizio e diritto diagonale del belga. 40-40 Passaggio a vuoto di Goffin che sbaglia ancora in uscita dalla prima. 40-30 Gran smorzata di Cecchinato con Goffin sorpreso in uscita dal servizio. 40-15 Altra ottima prima del belga. 30-15 Ace di Goffin. 15-15 Diritto in rete di Goffin a seguire il servizio. 15-0 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale di Cecchinato sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DJOKOVIC LADI SONEGO-ZVEREV LADI FOGNINI-THOMPSON 3-5 Si complica un po’ la vita matiene ancora il servizio:deve prolungare il set. AD-40 Servizio e diritto diagonale del belga. 40-40 Passaggio a vuoto diche sbaglia ancora in uscita dalla prima. 40-30 Gran smorzata diconsorpreso in uscita dal servizio. 40-15 Altra ottima prima del belga. 30-15 Ace di. 15-15 Diritto in rete dia seguire il servizio. 15-0 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale disul ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Montecarlo - Marco Cecchinato sfida per la quinta volta David Goffin! In palio il terzo… - zizionice : RT @Eurosport_IT: ? Sinner, Fognini e Cecchinato al 2° turno a Montecarlo ? 3 vittorie in 3' ? grandi match in arrivo... ? - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: ? Sinner, Fognini e Cecchinato al 2° turno a Montecarlo ? 3 vittorie in 3' ? grandi match in arrivo... ? - DaniSalvestroni : RT @Eurosport_IT: ? Sinner, Fognini e Cecchinato al 2° turno a Montecarlo ? 3 vittorie in 3' ? grandi match in arrivo... ? - Luca21013415 : RT @Eurosport_IT: ? Sinner, Fognini e Cecchinato al 2° turno a Montecarlo ? 3 vittorie in 3' ? grandi match in arrivo... ? -