Jody Cecchetto | chi è il figlio del noto disk jockey Claudio

Jody Cecchetto, figlio del noto disk jockey e talent scout Claudio Cecchetto, ha 28 anni e sta facendo esperienza in radio e tv. Tale padre, tale figlio. Jody Cecchetto, 28 anni, ha seguito le orme di papà ed è uno dei giovani protagonisti nel panorama musicale italiano. Lavora in radio.

... come si può vedere dal suo seguitissimo profilo Instagram , la giovane influencer è spesso in compagnia di un ragazzo, che corrisponde al nome di, ovvero il figlio di Claudio ...Figli d'arte, ma non figlio di papà:è abituato a conquistare con le sue forze quello che desidera. Scopriamo tutto su di lui! Il papà diè davvero famosissimo: si tratta di Claudio, celebre ...Jody Cecchetto, figlio del noto disk jockey e talent scout Claudio, ha 28 anni e sta facendo esperienza in radio e tv. Tale padre, tale figlio. Jody Cecchetto, 28 anni, ha seguito le orme di papà ...Jody Cecchetto è il figlio del celebre dj Claudio. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto. Jody Cecchetto, classe 1992, è il figlio di Claudio, storico disc jockey e produttore ...