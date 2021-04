Industria | scontro tra sindacati e Regione sulle misure per le aree di crisi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Dopo numerose richieste di incontro, un presidio nei pressi di Santa Lucia e insistenti pressioni da parte di Cgil, Cisl e Uil per avere risposte sugli ex lavoratori dei bacinidi Caserta e dell’Area Torrese – Stabiese, anche dall’incontro di oggi, con gli assessori al Lavoro e alla Formazione Professionale, Antonio Marchiello e Armida Filippelli, oltre ai buoni intenti e alle belle parole, non abbiamo ricevuto le soluzioni che auspicavamo”. E’ quanto affermano Sergio Scarpa, Giuseppe Esposito e Camilla Iovino, segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Campania. “E’ da tempo che seguiamo questi lavoratori, fuoriusciti dai cicli produttivi ma che in un recente passato lavoravano in aziende e in settori fiorenti come quello delle telecomunicazioni e della elettronica e che oggi si ritrovano senza ammortizzatori sociali, senza lavoro e senza alcuna misura di ...