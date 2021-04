In calo la fiducia verso Draghi e il suo governo: -11% in 2 mesi (Di mercoledì 14 aprile 2021) A due mesi da quando è diventato presidente del Consiglio, continua a scendere la fiducia nei confronti di Mario Draghi e, ancora di più, del suo governo. Lo afferma oggi su La Stampa Alessandra Ghisleri, citando i sondaggi della sua Euromedia Research che rilevano un calo di 11,1 punti percentuali nell’indice di fiducia in Draghi, passato dal 63,8 al 52,7 percento, e di 16,1 punti per il governo, sceso dal 56,9 al 40,8 percento. Un ulteriore calo rispetto a quanto rilevato a un mese dal suo insediamento, avvenuto il 13 febbraio, quando l’indice di Euromedia era sceso al 57 percento per Draghi e al 47 percento per il governo. Una possibilità che lo stesso Draghi aveva messo in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) A dueda quando è diventato presidente del Consiglio, continua a scendere lanei confronti di Marioe, ancora di più, del suo. Lo afferma oggi su La Stampa Alessandra Ghisleri, citando i sondaggi della sua Euromedia Research che rilevano undi 11,1 punti percentuali nell’indice diin, passato dal 63,8 al 52,7 percento, e di 16,1 punti per il, sceso dal 56,9 al 40,8 percento. Un ulteriorerispetto a quanto rilevato a un mese dal suo insediamento, avvenuto il 13 febbraio, quando l’indice di Euromedia era sceso al 57 percento pere al 47 percento per il. Una possibilità che lo stessoaveva messo in ...

