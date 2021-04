Il sindaco di Ferrara propone un ‘Bike Park’ per smaltire la terra degli scavi (Di mercoledì 14 aprile 2021) FERRARA – Un ‘Bike Park’ da realizzare con la terra degli scavi per l’interramento ferroviario. Questa l’idea lanciata su Facebook dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che intende ‘sondare’ via social, oppure tramite e-mail, all’indirizzo alan.fabbri@comune.fe.it, eventuali proposte o altre idee. Finora, fa sapere il Comune, sono “oltre 20 le mail arrivate, per lo più da parte di giovani che indicano, tra le altre cose, la possibilità di coinvolgere sportivi, nomi noti di settore e professionisti di vario tipo”. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) FERRARA – Un ‘Bike Park’ da realizzare con la terra degli scavi per l’interramento ferroviario. Questa l’idea lanciata su Facebook dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che intende ‘sondare’ via social, oppure tramite e-mail, all’indirizzo alan.fabbri@comune.fe.it, eventuali proposte o altre idee. Finora, fa sapere il Comune, sono “oltre 20 le mail arrivate, per lo più da parte di giovani che indicano, tra le altre cose, la possibilità di coinvolgere sportivi, nomi noti di settore e professionisti di vario tipo”.

