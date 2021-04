Hank Azaria è stato la voce di Apu per 31 anni, ora chiede scusa e lascia il posto a un doppiatore veramente indiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kate e William dicono #ioresto a casa, ma sono caricature dei Simpson guarda le foto Per anni ha dato voce ad Apu, il personaggio che, nei Simpson, interpreta il gestore del Jet Market di Springfield, dove Homer e Marge si recano abitualmente a comprare le birre e a fare la spesa. Quando, l’anno scorso, a causa di accuse di razzismo si è deciso che i doppiatori bianchi non potessero più prestare la loro voce a personaggi di altre etnie, Hank Azaria, 56 anni, ha dovuto lasciare il suo ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kate e William dicono #ioresto a casa, ma sono caricature dei Simpson guarda le foto Perha datoad Apu, il personaggio che, nei Simpson, interpreta il gestore del Jet Market di Springfield, dove Homer e Marge si recano abitualmente a comprare le birre e a fare la spesa. Quando, l’anno scorso, a causa di accuse di razzismo si è deciso che i doppiatori bianchi non potessero più prestare la loroa personaggi di altre etnie,, 56, ha dovutore il suo ...

