Giornate tra schiarite e rovesci E nevicate anche sotto i mille metri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo ledi martedì, si andrà davvero verso la primavera? Risponde Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un centro di alta pressione sulle isole britanniche ruota gradualmente il suo asse verso Nord-Est, facendo così affluire aria più fredda in direzione della regione Padano-alpina. Ne conseguiranno condizioni di spiccata variabilità consoprattutto in montagna per buona parte della settimana. Mercoledì 14 aprile 2021 Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia poco nuvoloso o in parte nuvoloso con primi addensamenti cumuliformi su Prealpi e fascia pedemontana verso metà giornata. Dal meriggio sulla pianura lombarda e sulla Valtellina/Valchiavenna nuvolosità irregolare e solo verso il tramonto qualcheo in temporaneo sconfinamento dai monti; sull’Oltrepò Pavese, sulle ...