Gianroberto Casaleggio | un punto di riferimento per tutti noi

Una mela rossa, bellissima. Gianroberto mi diceva sempre: "se tu prendi una mela come questa bellissima, meravigliosa e la metti dentro un paniere pieno di mele marce questa mela in poco tempo diventerà marcia come le altre". Questo è un aneddoto che vi voglio raccontare perché lui sulla storia dei due mandati mi aveva fatto l'esempio della mela, dicendomi: deve rimanere lì poco perché comunque quello era un ambiente non tanto bello e quindi mi faceva questo esempio della mela: meraviglioso, fantastico, simpatico. Perché la comunicazione deve essere anche semplice, deve arrivare a tutti. E con un esempio come questo arrivava a tutti. Potrei raccontare mille e mille storie di questo straordinario visionario che era Gianroberto Casaleggio, di questo uomo che prevedeva il futuro. Era fantastico: vedeva ...

