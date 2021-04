Fuorigrotta | petizione al sindaco per la rialberazione di viale Augusto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Laè stata lanciata per chiedere al primo cittadino di inserire anche, arteria principale del quartiere, nel progetto di sostituzione delle alberature previsto dal Comune. “Da lungo tempo ildiversa in condizioni pietose causa una malattia specifica della pianta di palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790) meglio conosciuto come

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta petizione

2a News

Scuole chiuse per fermare il Covid, in 12 mila firmano la'Dad x tutti' Negli stessi ... Vomero sono positivi 2 studenti delle superiori, mentre nel distretto di Bagnoli eè ......piattaforma change.org (oltre 1200 persone hanno firmato poche ore dopo l'apertura della). i sindaci avviano le chiusure Si era partiti dal focolaio della Minniti disubito dopo ...La petizione per inserire anche viale Augusto, arteria principale del quartiere Fuorigrotta, nel progetto di sostituzione delle alberature ...Il 19 si riunisce la commissione che stabilirà l’intitolazione del campo di calcio L’assessore Volante: «Speriamo che per il Coni ci sia il “baloner” Brandolin» ...