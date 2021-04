Felipe di Spagna e il tenero messaggio per «zia Lilibeth» I legami | di sangue e affetto | tra Windsor e Borbone

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano, in ogni parte del Commonwealth, gli omaggi al principe Filippo, duca di Edimburgo, morto venerdì 9 aprile a 99 anni, ma negli ultimi giorni non sono mancati nemmeno i messaggi di vicinanza alla royal family da parte delle altre monarchie: da quella del Bhutan, che per il marito della regina Elisabetta ha acceso mille candele nel corso di una toccante cerimonia, a quelli affettuosi di Felipe e Letizia di Spagna, i più intimi resi pubblici.