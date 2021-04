Facebook sta sviluppando un’app per lo speed-dating video

Leggi su wired

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il logo di Sparked, l’app disviluppata da(foto: Sparked), dopo aver lanciato la sua sezione dedicata agli incontri romantici, sta testandolicazione ditramitechiamata. Sparked è il nome dato all’applicazione sviluppata dall’Npe Team dell’azienda di Menlo Park. La pagina web di Sparked è già attiva, ma al momento della stesura dell’articolo non raggiungibile, e secondo The Verge – che per primo l’ha individuata, descrive l’applicazione come un sistema per incontri “tra persone educate”. Il sito spiega che non ci saranno profili pubblici, nessun sistema di swipe in stile Tinder, nessun modo di scambiarsi messaggi privati e, ...