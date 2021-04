Ex scalo merci, scattata la bonifica (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Manuela Marziani È iniziata la bonifica dell'area circostante l'ex scalo merci di via Rismondo dove nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile un rogo ha distrutto uno dei capannoni. Ieri ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Manuela Marziani È iniziata ladell'area circostante l'exdi via Rismondo dove nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile un rogo ha distrutto uno dei capannoni. Ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : scalo merci Ex scalo merci, scattata la bonifica di Manuela Marziani È iniziata la bonifica dell'area circostante l'ex scalo merci di via Rismondo dove nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile un rogo ha distrutto uno dei capannoni. Ieri mattina i tecnici di Ats, Arpa, Ferservizi per Ferrovie dello Stato e i ...

