Euro 2020 all’Olimpico | ecco come si potrà accedere all’impianto

Lo Stadio Olimpico riapre le sue porte ai tifosi in vista degli Europei, ecco chi e come potrà assistere alle partite della Nazionale Dopo il si del governo all'apertura dello Stadio Olimpico di Roma al 25% della capienza, si iniziano a studiare i piani per permettere a migliaia di tifosi di poter ritornare in totale sicurezza sugli spalti. "Entreranno i vaccinati, chi ha già avuto il Covid e chi è negativo al test antigenico effettuato a ridosso dell'incontro" queste le disposizioni proposte dal presidente Gravina al sottosegretario dello sport Valentina Vezzali nella giornata di ieri, aggiungendo che i documenti necessari che attestino al non contagiosità del soggetto saranno caricati su una piattaforma web a cui si potrà accedere con l'acquisto del biglietto per la ...

