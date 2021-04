Disney potrebbe avere costruito una “vera” spada laser (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per “vera” si intende un fascio di luce finito che spunta da un’elsa metallica. La spada laser è stata mostrata dal direttore dei parchi tematici Disney durante la presentazione dell’Avenger Campus di prossima apertura in California.... Leggi su dday (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per “” si intende un fascio di luce finito che spunta da un’elsa metallica. Laè stata mostrata dal direttore dei parchi tematicidurante la presentazione dell’Avenger Campus di prossima apertura in California....

Advertising

Digital_Day : Verrà usata nei parchi a tema Star Wars - Ecate31 : @Ayachan707 @Poesiaitalia Ommioddio è vero, potrebbe spaccare la libreria ?? ehm allora no. Potrebbero andare tutte… - xnanabanana_ : f: ah io non credo ai lavori sul. network o robe simili sempre f: oh more guarda account netflix e disney+ ad 1,49… - DavidAliasClark : @piercamillo @gloquenzi Ma Robin Hood da piccolo l'hai guardato? lo recuperi su disney plus, 5 € al mese (senza con… - IlMatto3 : @_mattia_meli @__Ripper__ @DisneyPlusIT Mamma mia... Tu hai presente cosa potrebbe offrire la Disney?!? Cosa possie… -