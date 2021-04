Covid, lo strano caso del Cile: è record di vaccini, ma la pandemia non è mai stata così grave. Dal siero cinese alle varianti, ecco i nodi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Cile é il paese latinoamericano che più ha vaccinato contro il Covid, e il quinto al mondo, dopo Israele, Emirati Arabi, Regno Unito e Stati Uniti. Eppure è teatro di un paradosso: con oltre 7,3 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (su 15 milioni di vaccinabili), e 4,6 milioni (pari al 63,3%) che hanno avuto anche la seconda (per un totale di 12 milioni di dosi somministrate), i numeri dei contagi, delle persone ricoverate e dei reparti di terapia intensiva non sono mai stati così brutti. Tanto che dal 5 aprile il governo ha deciso di chiudere le frontiere fino al primo maggio, permettendo il transito internazionale solo per motivi urgenti di carattere umanitario o trattamenti medici e da fine marzo buona parte del Paese ha deciso di tornare a chiudere. Ma andiamo con ordine. Il 3 febbraio (in piena estate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilé il paese latinoamericano che più ha vaccinato contro il, e il quinto al mondo, dopo Israele, Emirati Arabi, Regno Unito e Stati Uniti. Eppure è teatro di un paradosso: con oltre 7,3 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (su 15 milioni di vaccinabili), e 4,6 milioni (pari al 63,3%) che hanno avuto anche la seconda (per un totale di 12 milioni di dosi somministrate), i numeri dei contagi, delle persone ricoverate e dei reparti di terapia intensiva non sono mai statibrutti. Tanto che dal 5 aprile il governo ha deciso di chiudere le frontiere fino al primo maggio, permettendo il transito internazionale solo per motivi urgenti di carattere umanitario o trattamenti medici e da fine marzo buona parte del Paese ha deciso di tornare a chiudere. Ma andiamo con ordine. Il 3 febbraio (in piena estate ...

