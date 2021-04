Covid Calabria, oggi 540 contagi e 6 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 540 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria oggi 14 aprile. Secondo il bollettino quotidiano comunicato dal dipartimento Tutela della Salute nelle ultime 24 ore ci sono anche 6 morti, +1 terapie intensive e +417 guariti/dimessi. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 666.676 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 712.351 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Covid sono 53.024, quelle negative 613.652. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 245, Catanzaro 93, Crotone 61, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 133. Altra Regione o stato estero 0. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 540 i nuovida coronavirus registrati in14. Secondo ilquotidiano comunicato dal dipartimento Tutela della Salute nelle ultime 24 ore ci sono anche 6, +1 terapie intensive e +417 guariti/dimessi. Nella regione adsono stati sottoposti a test 666.676 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 712.351 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive alsono 53.024, quelle negative 613.652. I casi confermatisono così suddivisi: Cosenza 245, Catanzaro 93, Crotone 61, Vibo Valentia 8, Reggio133. Altra Regione o stato estero 0. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a ...

Advertising

TgrRaiCalabria : #Covid per accelerare sui #vaccini protocollo d'intesa firmato a @La_Calabria con la struttura commissariale e le o… - Calab_Magnifica : Vaccini anti-Covid: in Calabria protocollo d’intesa per abilitare i medici di base - infoitsalute : Vaccinazioni anti-covid: in Calabria abilitati i medici di medicina generale - infoitsalute : Vaccini anti covid, in Calabria abilitati i medici di medicina generale - infoitinterno : Rogliano, l'ospedale centro Covid dell'area nord della Calabria: disponibili altri 20 posti letti -