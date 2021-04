Continua Vikings 6 su Sky Atlantic con il ritorno del re a Kattegat | trame 14 e 21 aprile

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021)l’appuntamento con la seconda parte di6 su Sky, in onda stasera 14in prima serata. In occasione del lancio dell’ultima stagione della serie storica, Sky ha dedicato un canale per preparare i fan a dire addio ai vichinghi con tutti gli episodi on demand. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte con l’episodio 6×13 dal titolo Il segnale, di cui vi riportiamo la sinossi: I problemi in mare aumentano le divisioni vicino all’Islanda. Un re che torna a casa con un nuovo amico pone fine alle guerre interne per il comando di. Il Venerdì Santo è un’opportunità di divisione tra i Rus. A seguire, l’episodio 6×14 intitolato Anime perdute. Ecco la sinossi: Il principe Igor riceve un benvenuto da eroe a Novgorod, ma a Kiev l’atmosfera è più cupa: il ...