Con la conferma del pubblico arriva anche quella dell’UEFA | Roma sarà una sede degli Europei

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’UEFA ha ricevuto oggi dalla Federcalcio italiana lata dal governo che le partiteprogrammate allo stadio Olimpico diavranno luogo col. Le autorità hanno garantito almeno il 25% della capienza dello stadio. Di conseguenza, l’UEFA consideratotalmenteta comedel torneo. Gli spettatori con biglietti per le partite didovranno controllare che non ci siano esenzioni garantite per ogni restrizione ai viaggi che avrà luogo in quel momento per coloro che arriveranno fuori dall’Italia. L'articolo ilNapolista.

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @Isoladeifamosi: leader della prima serata sul pubblico attivo con il 20.5% di share (che sale… - rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - IlContiAndrea : #Emma conferma un concerto all’Arena di #Verona il 6 giugno con possibili altre date il 7 e l’8 giugno “ce lo confe… - antonio_ansp : RT @francescatotolo: Oggi ho avuto l’ennesima conferma che le #ONG, i giornalisti “pluricroceristi sulle navi umanitarie” e alcuni avvocati… - Fede_Spera86 : RT @francescatotolo: Oggi ho avuto l’ennesima conferma che le #ONG, i giornalisti “pluricroceristi sulle navi umanitarie” e alcuni avvocati… -

Ultime Notizie dalla rete : Con conferma

LA NAZIONE

un ospedale che dopo aver pagato l'elevato costo dei tagli ha necessità oggi di essere ...e tornare ad essere struttura di riferimento per un bacino d'utenza di oltre 85mila cittadini e la...... rispetto al totale delle attività, "la gestione del magazzino e dei crediti a breve siil ... dal lato delle passività si riscontra un grado di indebitamento corrente mediamente elevato e,..."Di conseguenza, la Uefa considera Roma totalmente confermata come sede del torneo - si legge nel comunicato - I tifosi con biglietti per le partite di Roma, dovranno tenere in considerazione che non ...Brescia si conferma prima provincia italiana per produzione di latte: nel 2020 oltre 15 milioni 583mila quintali di latte, pari al... Scopri di più ...