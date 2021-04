Cisterna | senza biglietto sul treno insulta il Capotreno | denunciato nigeriano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Polizia di Stato, nella tarda mattinata di ieri, è intervenuta presso la Stazione Ferroviaria diper dare ausilio al Capodel convoglio regionale proveniente da Roma e diretto a Formia, che stava avendo dei seri problemi per identificare un cittadino straniero sprovvisto di, che si rifiutava di fornire le proprie generalità e scendere dal. In quest’ultimo periodo, proprio sul piazzale antistante la predetta Stazione Ferroviaria, il poliziotti del Commissariato di P.S. di, stanno operando con il supporto dell’Ufficio Mobile (camper); pertanto l’intervento degli agenti è stato rapido ed immediato, tanto da consentire aldi riprendere la propria corsaaccumulare alcun ritardo. L’uomo è stato quindi identificato dagli ...

