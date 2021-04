Chi la ferma Betty? Le due settimane di lutto per il duca di Edimburgo non hanno impedito alla regina Elisabetta di tornare subito ai suoi impegni a corte (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalla regina Elisabetta a Kate Middleton per l’Ordine della Giarrettiera guarda le foto L’esempio storico di Vittoria d’Inghilterra non si addice alla regina Elisabetta. Che lo dimostra subito con i fatti. E se la sua antenata rimase in lutto per molti anni dopo la morte del marito, il principe Alberto, e vestì di nero per il resto della sua vita, l’attuale sovrana adotta un approccio diverso. E nonostante le due settimane di lutto decise immediatamente dopo la scomparsa del principe Filippo, venerdì scorso, ieri Elisabetta – 95 anni il prossimo 21 aprile – non ha voluto cancellare un’importante cerimonia organizzata a ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da Kate Middleton per l’Ordine della Giarrettiera guarda le foto L’esempio storico di Vittoria d’Inghilterra non si addice. Che lo dimostracon i fatti. E se la sua antenata rimase inper molti anni dopo la morte del marito, il principe Alberto, e vestì di nero per il resto della sua vita, l’attuale sovrana adotta un approccio diverso. E nonostante le duedidecise immediatamente dopo la scomparsa del principe Filippo, venerdì scorso, ieri– 95 anni il prossimo 21 aprile – non ha voluto cancellare un’importante cerimonia organizzata a ...

Advertising

VentagliP : RT @Gabry6592: Non si ferma il tempo. Le cose passano, i sentimenti cambiano, c'è chi resta e chi purtroppo ci lascia. La mente spesso dime… - Gabry6592 : Non si ferma il tempo. Le cose passano, i sentimenti cambiano, c'è chi resta e chi purtroppo ci lascia. La mente sp… - fedsdonnyslad : lei manco lo segue e sta messa così, sa chi è però si ferma lì ???????? - ReRebaudengo : RT @jacopogiliberto: vuoi sapere chi ferma le rinnovabili? no, non è la cattiva lobby fossile del petrolio. l'abruzzo decide: stop del cons… - E_Futura : RT @jacopogiliberto: vuoi sapere chi ferma le rinnovabili? no, non è la cattiva lobby fossile del petrolio. l'abruzzo decide: stop del cons… -