Chelsea | Mount | “Tuchel ci ha cambiato Ora entriamo in campo sapendo di poter vincere ogni partita”

Mason Mount esulta dopo il passaggio del turno in Champions League. Il Chelsea, nonostante la sconfitta per 0-1 subita dal Porto, è passata alle semifinali forte del risultato dell'andata. L'inglese classe 1999 ha commentato il momento dei suoi ai microfoni di BT Sport sottolineando l'importanza del tecnico Thomas Tuchel arrivato al posto di Lampard a stagione in corso. "Siamo sulla buona strada per fare bene. Chiunque giochi sa di poter fare bene. Siamo concentrati in ogni gara e sappiamo al 100% di poter fare bene. Entriamo in campo sapendo di poter vincere ogni partita"

