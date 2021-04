Bridgerton si fa in quattro (e saluta il Duca) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bridgerton I signori Bridgerton hanno avuto otto figli, tanti quanti sono i romanzi che Julia Quinn ha dedicato loro, uno ciascuno. Altrettante, a rigor di logica, potrebbero essere le stagioni dell’omonima serie Netflix, ma per il momento c’è certezza solo della metà: sono stati, infatti, già confermati il terzo e il quarto capitolo, mentre il secondo è in produzione. “Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire. Il team creativo, guidato da Shonda Rhimes, ha prodotto un dramma bellissimo, emozionante e romantico per i nostri membri. Hanno alcuni piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad impazzire per questo spettacolo“ ha dichiarato Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix. La prima stagione della serie (qui la nostra recensione), sostenuta da un ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021)I signorihanno avuto otto figli, tanti quanti sono i romanzi che Julia Quinn ha dedicato loro, uno ciascuno. Altrettante, a rigor di logica, potrebbero essere le stagioni dell’omonima serie Netflix, ma per il momento c’è certezza solo della metà: sono stati, infatti, già confermati il terzo e il quarto capitolo, mentre il secondo è in produzione. “Stiamo pianificando di lavorare super molto altro tempo ancora a venire. Il team creativo, guidato da Shonda Rhimes, ha prodotto un dramma bellissimo, emozionante e romantico per i nostri membri. Hanno alcuni piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad impazzire per questo spettacolo“ ha dichiarato Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix. La prima stagione della serie (qui la nostra recensione), sostenuta da un ...

