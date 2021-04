Berry Berenson | Anthony Perkins e quell' 11 settembre maledetto

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 14 aprile 1948 nasce Berinthia, secondogenita del diplomatico americano Robert Lawrencee della contessa Maria Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor. Ha una discendenza illustre: sua nonna è la stilista Elsa Schiaparelli, i suoi bisnonni sono il critico d’arte Bernarde l’astronomo Giovanni Schiaparelli. Sua sorella, Marisa, più grande di solo un anno, è destinata a diventare la più pagata modella della sua generazione. E lei, Berinthia? Tanto per cominciare, nessuno la chiamerà mai per nome, ma l’appelleranno sempre con un veloceo Berrie. E poi, alla carriera lei preferirà l’amore. Con un uomo che fin da ragazzina era stato il suo mito. Un uomo famoso e di gran talento, contorto e bello, omosessuale. Un amore che la porterà, per una coincidenza assurda e tragica che sembra un ...