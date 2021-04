Atp Montecarlo | Sinner | “Sconfitta dura da accettare | spero di poter giocare di nuovo con Novak”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Cerco sempre di migliorarmi, di imparare anche da partite come quella di oggi, anche se a volte èda. Ho un buon team, ho accanto le persone giuste che sanno cosa fare.diancora contro”. Così Jannikha commentato ladi oggi contro il numero uno al mondoDjokovic, valida per il secondo turno del torneo Atp di. “Oggi ho iniziato abbastanza bene, ho giocato male il game sul 2-1 al servizio, poi lui ha iniziato a spostarmi di più. Allora ho cercato dipiù profondo e di farlo muovere. Alla fine, ho sbagliato forse un game per set. Nel primo, quello sul 2-1, nel secondo sul 4-2 sul suo servizio”. “Quel che vedo è che lui ...

Come da pronostico, il mitologico (ormai) Novak Djokovic ha superato il ragazzo prodigio Jannik Sinner 6 - 4, 6 - 2 per la cronaca e ha avuto libero accesso agli ottavi dell 'di. Ma sulla terra rossa si sono viste molte buone cose, al netto dell'astuzia e dell'esperienza del numero uno del ranking che ha costretto Sinner a fare quello che gli riesce meno ...Jannick Sinner perde contro Novak Djokovic ed è fuori dall'Masters 1000 di. Il 19enne talento azzurro, già numero 22 del mondo, esce di scena al secondo turno contro il campione serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio ...Montecarlo, 14 apr. - (Adnkronos) – Rafael Nadal avanza agevolmente agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Lo spagnolo, numero 3 del mondo ...Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) - "Cerco sempre di migliorarmi, di imparare anche da partite come quella di oggi, anche se a volte è dura da accettare. Ho un buon team, ho accanto le persone giuste c ...