Amici Specials, Benjamin Mascolo dà un importante consiglio artistico a Sangiovanni (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ disponibile su Amazon Prime Video la settima puntata di Amici Specials, l’appuntamento fisso del martedì del format di Amici 20, di cui è stato ospite Benjamin Mascolo. Dopo le emozioni spese con Michele Bravi, il divertimento insieme a Rocco Hunt, la profondità di Mr.Rain, l’ospite del nuovo appuntamento è stato Benjamin, in arte B3n, il cantautore nato nel duo Benji e Fede, che poi si è diviso. Ha esordito così il giovane artista entrando in studio: Queste presentazioni sono molto strane. Guardo i numeri che ho fatto e penso: “davvero ho fatto tutto questo?“. Mi ricordo che non me la sono goduta per niente. Ero troppo teso, troppo agitato, mille paranoie. So che state facendo tanto, ma vi voglio dire di godervela perché è una cosa unica al mondo. L’ospite ha voluto sciogliere il ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ disponibile su Amazon Prime Video la settima puntata di, l’appuntamento fisso del martedì del format di20, di cui è stato ospite. Dopo le emozioni spese con Michele Bravi, il divertimento insieme a Rocco Hunt, la profondità di Mr.Rain, l’ospite del nuovo appuntamento è stato, in arte B3n, il cantautore nato nel duo Benji e Fede, che poi si è diviso. Ha esordito così il giovane artista entrando in studio: Queste presentazioni sono molto strane. Guardo i numeri che ho fatto e penso: “davvero ho fatto tutto questo?“. Mi ricordo che non me la sono goduta per niente. Ero troppo teso, troppo agitato, mille paranoie. So che state facendo tanto, ma vi voglio dire di godervela perché è una cosa unica al mondo. L’ospite ha voluto sciogliere il ...

feritiecontenti : l’ospite di amici specials in questo episodio - stanzanivibes : che strano che tommi in amici specials (una delle prime puntate) l’unico a cui ha detto qualcosa di “brutto” è stat… - moilolitasa : Vorrei ringraziare Alberto Urso per non aver partecipato ad Amici Specials #prelemi #Amici20 - thisisacasino : stavo studiando e improvvisamente ho pensato al fatto che aka si è portato quel pulcino gigante perché probabilment… - fedexxrica : @cashtonswldflwr io fino tipo all’ultima puntata non mollo la speranza (cioè di amici specials preferivo le prime p… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Specials Amici Specials oggi: consiglio di B3N a Sangiovanni, Samuele romantico Benjamin Mascolo ha incontrato cantanti e ballerini della scuola di Maria De Filippi prima del Serale: la puntata su Amazon Prime Video

Amici 2021: i guanti di sfida della Quinta Puntata del Serale Inoltre, in esclusiva per gli iscritti a Prime Video è in uscita ogni martedì una nuova puntata di Amici Specials . Se non sei ancora iscritto, ti ricordiamo che Amazon Prime Video è gratis per un ...

Amici Specials 13 aprile 2021: consiglio di B3N a Sangiovanni, Samuele romantico Gossip e TV Amici 2021, Raimondo Todaro ospite speciale del daytime La scuola di Amici vedrà a breve una new entry, anche se per poco tempo: si tratta di Raimondo Todaro, che parteciperà come giudice nel corso del day time del programma condotto da Maria De Filippi.

Amici Specials, Benjamin Mascolo dà un importante consiglio artistico a Sangiovanni E' disponibile su Amazon Prime Video la settima puntata di Amici Specials, l'appuntamento del martedì di Amici 20, di cui è stato ospite Benjamin Mascolo ...

Benjamin Mascolo ha incontrato cantanti e ballerini della scuola di Maria De Filippi prima del Serale: la puntata su Amazon Prime VideoInoltre, in esclusiva per gli iscritti a Prime Video è in uscita ogni martedì una nuova puntata di. Se non sei ancora iscritto, ti ricordiamo che Amazon Prime Video è gratis per un ...La scuola di Amici vedrà a breve una new entry, anche se per poco tempo: si tratta di Raimondo Todaro, che parteciperà come giudice nel corso del day time del programma condotto da Maria De Filippi.E' disponibile su Amazon Prime Video la settima puntata di Amici Specials, l'appuntamento del martedì di Amici 20, di cui è stato ospite Benjamin Mascolo ...