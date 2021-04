Voce del verbo bellezza, il senso della moda oggi secondo Pierpaolo Piccioli per Valentino (Di martedì 13 aprile 2021) L’account Instagram della Maison Valentino è stato attaccato dagli haters dopo la pubblicazione di una foto della nuova campagna Valentino nella quale si è autoritratto il fotografo Michael Bailey-Gates. Un messaggio visuale che è un inno alla libertà di espressione. GQ Italia sostiene i valori presenti in «Change is Good», il manifesto globale redatto e sottoscritto dalle 21 edizioni di GQ nel mondo: la diversità, la gender equality, sustainability, and mental health per noi sono valori fondamentali. Per questo sosteniamo le ragioni di libertà della Maison Valentino e del suo direttore creativo, Pierpaolo Piccioli, che nel numero di GQ in edicola il 14 aprile, ha scritto il Prologo di GQ raccontando la sua idea di bellezza ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) L’account InstagramMaisonè stato attaccato dagli haters dopo la pubblicazione di una fotonuova campagnanella quale si è autoritratto il fotografo Michael Bailey-Gates. Un messaggio visuale che è un inno alla libertà di espressione. GQ Italia sostiene i valori presenti in «Change is Good», il manifesto globale redatto e sottoscritto dalle 21 edizioni di GQ nel mondo: la diversità, la gender equality, sustainability, and mental health per noi sono valori fondamentali. Per questo sosteniamo le ragioni di libertàMaisone del suo direttore creativo,, che nel numero di GQ in edicola il 14 aprile, ha scritto il Prologo di GQ raccontando la sua idea di...

