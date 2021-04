Vicenza, prima dose di vaccino anche per Sammy Basso (Di martedì 13 aprile 2021) commenta prima dose di vaccino anti - Covid per Sammy Basso , il 25enne veneto affetto dalla nascita dalla progeria, sindrome dell'invecchiamento precoce e protagonista di tante battaglie per i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) commentadianti - Covid per, il 25enne veneto affetto dalla nascita dalla progeria, sindrome dell'invecchiamento precoce e protagonista di tante battaglie per i ...

