Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 11:30 (Di martedì 13 aprile 2021) Viabilità DEL 13 APRILE 2021 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; LA CIRCOALZIONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE RESIDUE SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SEMPRE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA, PREVISTA PER LE 14.30; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: IN PROVINCIA DI RIETI, SULLA STRADA PROVINCIALE TURANENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 28 ED IL KM 39: ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO CON LIMITE DI VELOCITA’ DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)DEL 13 APRILEORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; LA CIRCOALZIONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE RESIDUE SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SEMPRE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA, PREVISTA PER LE 14.30; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: IN PROVINCIA DI RIETI, SULLA STRADA PROVINCIALE TURANENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 28 ED IL KM 39: ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO CON LIMITE DI VELOCITA’ DI ...

