Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 16:10 (Di martedì 13 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza partirà dal ospedale Spallanzani di Roma una sperimentazione sulla Seconda dose di vaccino dopo la prima con astrazeneca utilizzando altri ieri tra cui lo sputnik treno 600 i volontari che dopo la prima dose con altra gente che aveva la seconda compiler moderna i due diversi vaccini inutili per l’avvio della sperimentazione è stato spiegato si attende l’ok di Haifa Stretta in Germania inasprita la legge sulla pandemia e potrà decidere chiusura e coprifuoco a livello federale intanto l’organizzazione Mondiale della sanità ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei mercati alimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive gli animali in particolare quelli selvatici Sono una fonte di oltre il 70% di tutte le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza partirà dal ospedale Spallanzani diuna sperimentazione sulla Seconda dose di vaccino dopo la prima con astrazeneca utilizzando altri ieri tra cui lo sputnik treno 600 i volontari che dopo la prima dose con altra gente che aveva la seconda compiler moderna i due diversi vaccini inutili per l’avvio della sperimentazione è stato spiegato si attende l’ok di Haifa Stretta in Germania inasprita la legge sulla pandemia e potrà decidere chiusura e coprifuoco a livello federale intanto l’organizzazione Mondiale della sanità ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei mercati alimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive gli animali in particolare quelli selvatici Sono una fonte di oltre il 70% di tutte le ...

