Tozzi | successo per l’evento musicale in streaming su Payperlive

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 aprile 2021) MONTE-CARLO –, la piattaforma dedicata agli eventi musicali dal vivo (a pagamento), festeggia un nuovo: quello di “Songs”, il concerto acustico di Umberto, che si è tenuto il 10 aprile in direttadallo Sporting Monte-Carlo. Un evento speciale, il cui intero ricavato sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro. Nei mesi scorsi, realizzata dalla marketing agency milanese Zeye, si è occupata di altri eventi live prestigiosi come a novembre il Barezzi Festival al Teatro Regio di Parma, durante il quale si sono esibiti artisti come Brunori Sas, Marlene Kunz e Vinicio Capossela. “Siamo stati inebrianti anche noi daldi Umbertodi sabato sera. ...