“The Idol” | stasera in tv la storia vera di un piccolo eroe palestinese

stasera Rai Movie propone in prima tv "The Idol" di Hany Abu-Assad. È un film palestinese del 2015 che racconta la storia vera di Mohammed Assaf, giovanissimo vincitore di Arab Idol nel 2013. Questo lungometraggio è stato selezionato per l'Oscar al miglior film straniero ma non ufficialmente candidato Un sogno incredibile in un mondo difficile e continuamente in guerra come quello di Gaza. Questo è il centro di "The Idol" di Hany Abu-Assad. Il regista palestinese, già premiato ai Golden Globe con "Paradaise Now", porta sullo schermo una bellissima e dirompente storia vera. Protagonista il giovanissimo cantante di matrimoni Mohammed Assaf che tra le difficoltà delle striscia di Gaza cerca di partecipare ad un famoso ...

The Idol: la storia vera dietro il film di Hany Abu-Assad - HotCorn.com The Hot Corn Italy The Idol | Mohammed Assaf, i conflitti di Gaza e il coraggio di inseguire i propri sogni La storia vera dietro The Idol, il film ispirato alla vita di Mohammed Assaf, da giovane cantante per matrimoni a Gaza al successo di Arab Idol.

Stasera in TV: tra i film da vedere oggi anche Loving Vincent e L’uomo del labirinto La sua possibilità arriva quando la figlia del capo della polizia viene rapita e lui sarà il solo capace di salvarla. The idol (2015), stasera in tv alle 21:10 su Rai Movie Diretto da Hany Abu-Assad, ...

