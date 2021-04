Tennis, Jannik Sinner: “Ho disputato una partita solida, non è stato facile contro un giocatore come Ramos-Vinolas” (Di martedì 13 aprile 2021) Buona la prima per Jannik Sinner a Montecarlo. Nel primo incontro del Masters1000 sulla terra rossa del Principato, l’altoatesino si è imposto per 6-3 6-4 contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Un’ottima prestazione da parte di Jannik che, al primo match su questa superficie dopo la Finale persa nel “1000” di Miami, ha saputo trovare delle ottime soluzioni al cospetto di un Tennista particolarmente ostico. Un match nel quale, dopo un avvio lento, Sinner ha fatto valere la propria velocità di palla, mettendo a terra ben 26 vincenti contro gli 11 dell’iberico e facendo male soprattutto con la profondità del suo rovescio. “Mi sono allenato tre giorni sulla terra battuta, il che non è molto, sapendo che ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Buona la prima pera Montecarlo. Nel primo indel Masters1000 sulla terra rossa del Principato, l’altoatesino si è imposto per 6-3 6-4lo spagnolo Albert. Un’ottima prestazione da parte diche, al primo match su questa superficie dopo la Finale persa nel “1000” di Miami, ha saputo trovare delle ottime soluzioni al cospetto di unta particolarmente ostico. Un match nel quale, dopo un avvio lento,ha fatto valere la propria velocità di palla, mettendo a terra ben 26 vincentigli 11 dell’iberico e facendo male soprattutto con la profondità del suo rovescio. “Mi sono allenato tre giorni sulla terra battuta, il che non è molto, sapendo che ...

