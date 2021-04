Telegram copia e migliora Clubhouse: ecco le chat vocali programmate (Di martedì 13 aprile 2021) Telegram copia e migliora Clubhouse. Il turbine che sta coinvolgendo un po’ tutti i maggiori social non ha escluso la popolare app di IM. ecco le novità sul fronte delle chat vocali, ora programmabili. Telegram (LaStampa.it)Da quando Clubhouse è letteralmente esploso all’inizio del 2021, un po’ tutti i maggiori social network hanno tentato di “ispirarsi” alle funzionalità che lo rendono così appetibile. L’idea di poter dialogare in tempo reale su un social senza dove scrivere dei messaggi “asincroni” sta piacendo sempre più a Telegram. Il popolare servizio di IM, che tra gli altri tenta sempre di rosicchiare parte dell’utenza di WhatsApp, ha di recente introdotto le cosiddette chat ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 aprile 2021). Il turbine che sta coinvolgendo un po’ tutti i maggiori social non ha escluso la popolare app di IM.le novità sul fronte delle, ora programmabili.(LaStampa.it)Da quandoè letteralmente esploso all’inizio del 2021, un po’ tutti i maggiori social network hanno tentato di “ispirarsi” alle funzionalità che lo rendono così appetibile. L’idea di poter dialogare in tempo reale su un social senza dove scrivere dei messaggi “asincroni” sta piacendo sempre più a. Il popolare servizio di IM, che tra gli altri tenta sempre di rosicchiare parte dell’utenza di WhatsApp, ha di recente introdotto le cosiddette...

