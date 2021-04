Speranza | poltrona in bilico | pressing di Mario Draghi

(Di martedì 13 aprile 2021)disul Ministro Roberto. Tutto dopo le lamentele del centrodestra e l’inchiesta sul report dell’OMS Cresce la tensione a Palazzo Chigi. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il Presidente del Consigliopotrebbe tagliare fuori dall’attuale esecutivo il ministro Roberto. Il primo ministro non ha il potere di imporre le dimissioni ad un ministro del suo esecutivo. Ma sta comunque facendosull’attuale ministro della salute per un ricambio, spingendolo anche ad accettare un nuovo ruolo in Europa o nell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Robertopotrebbe essere tagliato fuori dall’esecutivo per evitare polemiche che intralcino il lavoro a Palazzo Chigi. Il ...

Affaritaliani : Governo, la poltrona di Speranza traballa. Draghi valuta il cambio alla Salute - ramses09975976 : RT @65_virna: Se il signor Mario vuole un aiutino a togliere la poltrona da sotto il fondoschiena di Triste Speranza basta che faccia un fi… - paoliblu : RT @OrtigiaP: Mario Draghi mette alla porta Roberto Speranza? Il retroscena: 'Sta cercando di convincerlo ad accettare un nuovo incarico' N… - AlatiGiulio : @conteDartagnan Perché la mission della ditta Poltrone&Divani è la stessa... Pure quella microscopica di Speranza,… - MNdatv : RT @marco_gervasoni: Vedremo. Se avrà le palle per farlo gle ne renderemo merito La poltrona di Speranza traballa: 'Draghi è pronto a farlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza poltrona

... senza alcun lavoro esterno al perimetro della politica stessa,dimostra di averla capita ... mi sono potuto metaforicamente accomodare in, dopo aver ordinato il libro attraverso ...Per i berlusconianinon è certo il miglior ministro possibile su quella, ma fonti azzurre spiegano che 'non c'è l'intenzione di minare i fragili equilibri politici del governo in ...Fatta questa premessa, senza quindi voler entrare nel merito di alcuni rumor che descrivono come in bilico la stessa poltrona del ministro della Salute Roberto Speranza, “la vicenda del piano pa ...come scritto da Marco Antonellis su Tpi, fonti di primo piano riconoscono che indubbiamente il ministro sia sotto assedio, “ma da qui a dire che Speranza sia in bilico o che rischi addirittura la ...