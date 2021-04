Sparito 44 anni mentre i genitori erano a Napoli, la mamma: “E’ il figlio dello sceicco” (Di martedì 13 aprile 2021) Si riaccende la speranza di ritrovare Mauro Romano, il bimbo salentino Sparito a sette anni da Racale, in provincia di Lecce. La mamma l’avrebbe riconosciuto in uno sceicco arabo, Mohammed Al Habtoor, 52 anni, figlio del magnate Khalaf Al Habtoor, uno degli uomini più ricchi degli Emirati Arabi Uniti. Sparito mentre i genitori erano a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Si riaccende la speranza di ritrovare Mauro Romano, il bimbo salentinoa setteda Racale, in provincia di Lecce. Lal’avrebbe riconosciuto in unoarabo, Mohammed Al Habtoor, 52del magnate Khalaf Al Habtoor, uno degli uomini più ricchi degli Emirati Arabi Uniti.a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

