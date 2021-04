Ristoratori in piazza al Circo Massimo: «L’Italia ci ha lasciati in mutande». Tensioni con la polizia (Di martedì 13 aprile 2021) Ancora proteste di Ristoratori ed esercenti a Roma. Al Circo Massimo e attimi di tensione con la polizia. Sono tornati in piazza per chiedere la riapertura delle attività chiuse per la pandemia di Covid-19. La manifestazione “Una volta, per tutti” al Circo Massimo è stata organizzata da più associazioni: Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma. Protesta al Circo Massimo dei Ristoratori I manifestanti sono giunti da diverse regioni mostrando cartelli con su scritto: “L’Italia a colori ci ha lasciati in mutande ma ora basta”, “Voi Correte e noi Fermi” e “Vogliamo solo lavorare”. Tra di loro ci sono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) Ancora proteste died esercenti a Roma. Ale attimi di tensione con la. Sono tornati inper chiedere la riapertura delle attività chiuse per la pandemia di Covid-19. La manifestazione “Una volta, per tutti” alè stata organizzata da più associazioni: Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma. Protesta aldeiI manifestanti sono giunti da diverse regioni mostrando cartelli con su scritto: “a colori ci hainma ora basta”, “Voi Correte e noi Fermi” e “Vogliamo solo lavorare”. Tra di loro ci sono ...

Advertising

LegaSalvini : #IOAPRO, INCONTRO CON SOTTOSEGRETARIO DURIGON I ristoratori: 'Ce ne siamo andati dalla piazza isolando i violenti'.… - Giorgiolaporta : Avete mostrato la forza con i ristoratori in piazza per #IoApro, scagliato droni su chi andava al mare. Adesso potr… - borghi_claudio : @AntiPUDE @fesx87 @fdragoni @Capezzone @LaVeritaWeb Scusi, cosa non ha capito del mio tweet precedente? Io INSISTO… - PaoloScorpio : RT @Massimi47715989: Covid: esercenti in piazza in 21 città. Ristoratori bloccano la A1, 'vogliamo riaprire'. Attimi di tensione a Roma - E… - PattiGiuliani : RT @SecolodItalia1: Ristoratori in piazza al Circo Massimo: «L’Italia ci ha lasciati in mutande». Tensioni con la polizia -