Punta al rialzo la performance dei mercati europei

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Guadagnano terreno, rispetto a un apertura debole, i listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessapositiva del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico hanno deluso le aspettative degli analisti la produzione industriale italiana (anche se è cresciuta a febbraio) e l’indice ZEW tedesco di aprile, che registra un deterioramento del sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.728 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 59,79 dollari per barile. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +105 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%. Nello ...

Ultime Notizie dalla rete : Punta rialzo

con decisione alla performance di Royal Mail , con una variazione percentuale dell'1,91%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Royal Mail ......14%), dopo ben cinque consecutive al. Gli operatori si sono concentrati sull'attesa dei ... ha detto che può valutare l'acquisto di ulteriori azioni nei prossimi sei mesi, ma nonal ...Il Ftse Mib Future continua a reggere agli urti ribassisti e si mantiene sempre sopra i 24.000 punti, importante soglia psicologica ... Piazza Affari sembra pronta a ripartire al rialzo con 3 titoli ...Si muove con cautela Piazza Affari dopo un'apertura in lieve rialzo, in attesa del dato sulla produzione industriale italiana in febbraio. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 25. (ANSA) ...