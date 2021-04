Pordenone-Frosinone: formazioni e dove vederla (Di martedì 13 aprile 2021) Sabato 17 Aprile 2021 nello Stadio Guido Teghil alle ore 18:00 si disputerà la partita Pordenone-Frosinone di Serie B. Il Pordenone si trova 15 posto con 37 punti e arriva da un pareggio con il Pescara, due sconfitte con Empoli e Brescia. Poi ha vinto con l’Entella e ha perso con la Cremonese. Il Frosinone si trova al 14 posto con 40 punti e arriva da un pareggio con il Chievo, una sconfitta con il Lecce e un pareggio con la Reggiana. Infine ha perso con la Salernitana e il pareggio con il Cittadella. Pescara-Entella: probabili formazioni e tv Pordenone-Frosinone: probabili formazioni Pordenone (4-3-1-2): Bindi, Berra, Stefani, Barison, Falasco, Magnino, Misuraca, Zammarini, Biondi, Ciurria, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Sabato 17 Aprile 2021 nello Stadio Guido Teghil alle ore 18:00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilsi trova 15 posto con 37 punti e arriva da un pareggio con il Pescara, due sconfitte con Empoli e Brescia. Poi ha vinto con l’Entella e ha perso con la Cremonese. Ilsi trova al 14 posto con 40 punti e arriva da un pareggio con il Chievo, una sconfitta con il Lecce e un pareggio con la Reggiana. Infine ha perso con la Salernitana e il pareggio con il Cittadella. Pescara-Entella: probabilie tv: probabili(4-3-1-2): Bindi, Berra, Stefani, Barison, Falasco, Magnino, Misuraca, Zammarini, Biondi, Ciurria, ...

