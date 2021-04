Polestar 2 | la gamma dell’elettrica si amplia con nuove variantiHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021) Sila2 con l’arrivo divarianti. L’auto era stata lanciata come una diretta rivale della Tesla Model 3, ottenendo un discreto successo. Adesso, il costruttore ha deciso di rendere più accessibile la sua vettura per avvicinare un numero maggiore di clienti attraverso il lancio diversioni caratterizzate anche da specifiche tecniche differenti. Vediamo tutti i principali dettagli. NUOVI POWERTRAIN Dal punto di vista del design, leversioni sono sostanzialmente identiche tra loro. A livello tecnologico, il sistema infotainment con Android Automotive OS e schermo da 11 pollici è sempre presente di serie, così come la strumentazione digitale con display da 12,3 pollici. Le vere differenze sono a livello di ...

Advertising

HDmotori : Polestar 2, la gamma dell'elettrica si amplia con nuove varianti -

Ultime Notizie dalla rete : Polestar gamma

HDmotori

Si amplia ladell' elettrica2 con l'arrivo di nuove varianti. L'auto era stata lanciata come una diretta rivale della Tesla Model 3, ottenendo un discreto successo. Adesso, il costruttore ha deciso ...punta a emissioni zero 'senza piantare alberi' Samuelsson non conosce solo il mondo dell'... Ora la mission che ha concordato con la proprietà cinese è di arrivare al 2030 con unaVolvo ...Si ampia la gamma della Polestar 2 con l'arrivo di nuove versioni: adesso, l'elettrica è disponibile anche con powertrain con singolo motore elettrico.Derivato dalla piattagorma Cma utilizzato per Volvo Xc40 e Polestar 2, il nuovo pianale darà vita a un ... Le novità riguardano anche la gamma dei veicoli commerciali Ford. Entro il 2024 tutti i ...