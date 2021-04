Papa Francesco e il diritto di proprietà: le critiche giuste (e quelle sbagliate) (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Ha destato molto scandalo, e suscitato aspre critiche da destra, un passaggio dell’ultima omelia di Papa Francesco in cui il Pontefice sembra aver criticato l’istituto della proprietà privata. «Gli Atti degli Apostoli», ha detto il Papa, «raccontano che “nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune” (4,32). Non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro». Francesco sta parlando del modo in cui Cristo ha cambiato i suoi apostoli che, da misericordiati, sono diventati grazie a lui misericordiosi: gli stessi che «poco prima avevano litigato su premi e onori, su chi fosse il più grande tra di loro», grazie a Gesù cambiano completamente stile di vita, mettendo da parte qualsiasi egoismo, a partire da quello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Ha destato molto scandalo, e suscitato aspreda destra, un passaggio dell’ultima omelia diin cui il Pontefice sembra aver criticato l’istituto dellaprivata. «Gli Atti degli Apostoli», ha detto il, «raccontano che “nessuno considerava suaquello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune” (4,32). Non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro».sta parlando del modo in cui Cristo ha cambiato i suoi apostoli che, da misericordiati, sono diventati grazie a lui misericordiosi: gli stessi che «poco prima avevano litigato su premi e onori, su chi fosse il più grande tra di loro», grazie a Gesù cambiano completamente stile di vita, mettendo da parte qualsiasi egoismo, a partire da quello ...

