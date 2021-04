Nell’era Covid i giovani sono i più sofferenti: alterazioni del sonno per il 64% (Di martedì 13 aprile 2021) Ri-emergere Bergamo è ormai conclusa. Si tratta dell’indagine voluta dal Comune per comprendere i bisogni delle famiglie colpite dall’emergenza Covid-19 che ha visto la partecipazione dei cittadini nella compilazione di un questionario on line anonimo suddiviso per fasce d’età: bambini 5-8 anni, giovani tra i 9 e 19 anni e adulti con età superiore ai 20 anni, con un focus ai genitori con bambini 0-4 anni. L’intento del progetto, presentato il 20 novembre 2020 come iniziativa dedicata alla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e simile ad un’esperienza condotta durante il primo lockdown dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva lo scopo di “dare voce e ascolto ai bambini, ai giovani e alle famiglie della nostra città per capire la loro reale situazione dopo questo primo periodo così difficile e poter ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) Ri-emergere Bergamo è ormai conclusa. Si tratta dell’indagine voluta dal Comune per comprendere i bisogni delle famiglie colpite dall’emergenza-19 che ha visto la partecipazione dei cittadini nella compilazione di un questionario on line anonimo suddiviso per fasce d’età: bambini 5-8 anni,tra i 9 e 19 anni e adulti con età superiore ai 20 anni, con un focus ai genitori con bambini 0-4 anni. L’intento del progetto, presentato il 20 novembre 2020 come iniziativa dedicata alla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e simile ad un’esperienza condotta durante il primo lockdown dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva lo scopo di “dare voce e ascolto ai bambini, aie alle famiglie della nostra città per capire la loro reale situazione dopo questo primo periodo così difficile e poter ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallavolo: al via la fase Interterritoriale dei Campionati di Categoria nell'era del Covid-19 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallavolo: al via la fase Interterritoriale dei Campionati di Categoria nell'era del Covid-19 - InterMagazine2 : Pallavolo: al via la fase Interterritoriale dei Campionati di Categoria nell'era del Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallavolo: al via la fase Interterritoriale dei Campionati di Categoria nell'era del Covid-19 - napolimagazine : Pallavolo: al via la fase Interterritoriale dei Campionati di Categoria nell'era del Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’era Covid Nell’anno del Covid 384mila residenti in meno: sparita una città come Firenze Il Sole 24 ORE