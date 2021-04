Masters 1000 Montecarlo 2021 | Cecchinato supera Koepfer in due set | c’è Goffin per il siciliano

(Di martedì 13 aprile 2021) Marcoavanza al secondo turno deldopo aver prevalso nei confronti del tedesco Dominik: 6-4 6-3 il punteggio finale in favore dell’azzurro. Ilha avuto la meglio in una sfida dove non hanno decisamente brillato i turni al servizio e dove è stato fondamentale capitalizzare le tante palle break a disposizione. Sul cammino dell’azzurro c’è ora un veterano: DavidIN TV: DATA, ORARIO, CANALE E DIRETTA STREAMING LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO CRONACA – (in aggiornamento) SportFace.

... c'è ora il lucky loser argentino Juan Ignacio Londero , numero 94 del mondo, ancora senza vittorie ATP quest'anno e con un bilancio di 1 - 3 nei main draw dei. Sarà lui il primo ...Su Sky Sport e NOW anche tutti i nove ATP(tra cui il Rolex Monte - Carloin diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno fino a domenica 18 aprile), Wimbledon e le Nitto ATP ...Lo ha annunciato questa mattina l'account ufficiale di Atp, su Twitter. Torneo finito per Medvedev, che salta così le prossime partite in programma al Masters 1000 di Montecarlo, in corso questa ...Il 19enne di Sesto Pusteria supera in due set Albert Ramos-Vinolas e si regala Djokovic (nella foto Sinner e Berrettini) ...