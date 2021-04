LIVE Italia-Islanda 1-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | azzurre subito in vantaggio con il gol di Valentina Giacinti

(Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10? Fortissimi il vento che si sta letteralmente abbattendo sullo stadio Enzo Bearzot di Coverciano. 9? Nulla di fatto sul corner, ma la squadra di Milena Bertolini continua a spingere. 9? Azione tambureggiante di Serturini, che arriva sul fondo e mette in mezzo: Kristjansdottir chiude tutto mettendo in corner. 7? E’ la fascia destra, quella formata da Bergamaschi-Rosucci-Serturini, quella dove lespingono maggiormente. 5? Grande confusione in campo adesso. Leprovano ad attaccare ancora le islandesi che però, seppur affannosamente, si difendono. 3?subisce un pestone in mezzo al campo: la direttrice di gara ravvisa il fallo. 1?INOOOOO CON...

Advertising

UNICEF_Italia : Cyberbullismo, una minaccia acuita dalle condizioni di isolamento imposte dal #Covid. Ne parliamo oggi con pediatr… - RadioItalia : Il 14 aprile @noemiofficial sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! #radioitalialive - GiulioQuagliar2 : RT @CanadainItalia: Grazie alla partnership tra ???? @Leonardo_live e ????@CAE_Inc nasce Leonardo #CAE Advanced Jet Training srl, la joint ven… - gilnar76 : Italia-Islanda femminile 1-0 ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - PwC_Italia : #Italia2021- E’ ora di ripartire. Un Paese sostenibile. Con Emma Marcegaglia, @b20 Italy Chair e Vice-Presidente Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

OA Sport

... Game Pass Ultimate e Xbox- Ricariche per Nintendo eShop - Abbonamenti Nintendo Switch Online ... Nota: per ogni acquisto effettuato attraverso i link forniti da IGNsi contribuisce con una ......UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 1 Portogallo - Repubblica Ceca non disputa Lettonia - Romania non disputa UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 2 Serbia -...La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione ... da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza ...15.35 Calcio d’inizio previsto per le ore 16. 15.30 Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di calcio e benvenuti alla Diretta LIVE dell’incontro Italia-Islanda: amichevole che si terrà in quel di ...