Leonardo: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto (Di martedì 13 aprile 2021) cosa è successo nella terza puntata di Leonardo, la fiction sul grande genio in onda su Rai 1? nella terza puntata della serie tv, andata in onda martedì scorso, alla morte della moglie di Ludovico, Leonardo riceve una nuova commissione (un affresco dell'Ultima cena a Santa Maria delle Grazie) ma fatica a gestire il suo tormento interiore. Seguendo alcuni saggi consigli di Padre Luca Pacioli, Leonardo chiede aiuto ai suoi amici più cari e porta avanti il lavoro, a dispetto delle crescenti tensioni in città. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica, Leonardo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre una situazione problematica si ...

