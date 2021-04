IoApro a Roma: 120 persone identificate, 6 in Questura e 2 pullman bloccati (Di martedì 13 aprile 2021) . Si accende la manifestazione IoApro per le riaperture degli esercizi commerciali in corso a Roma in piazza San Silvestro. L’estrema destra cerca lo scontro, mentre in tanti chiedono di essere accompagnati a Montecitorio pacificamente delle forze dell’ordine. La piazza è spaccata mentre volano bombe carta e insulti ai giornalisti. Petardi, bombe carta, bottiglie e manganellate alla manifestazione di IoApro in un centro di Roma blindato. La piazza che chiede le riaperture delle attività commerciali è divisa: l’estrema destra in prima fila cerca lo scontro, mentre in tanti chiedono di non arrivare alla violenza e di “essere scortati fino a Montecitorio”. C’è chi grida: “Libertà, libertà”. In molti chiedono alle forze dell’ordine di togliere i caschi e di unirsi alle proteste, ma ci sono anche insulti e cori contro gli ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 13 aprile 2021) . Si accende la manifestazioneper le riaperture degli esercizi commerciali in corso ain piazza San Silvestro. L’estrema destra cerca lo scontro, mentre in tanti chiedono di essere accompagnati a Montecitorio pacificamente delle forze dell’ordine. La piazza è spaccata mentre volano bombe carta e insulti ai giornalisti. Petardi, bombe carta, bottiglie e manganellate alla manifestazione diin un centro diblindato. La piazza che chiede le riaperture delle attività commerciali è divisa: l’estrema destra in prima fila cerca lo scontro, mentre in tanti chiedono di non arrivare alla violenza e di “essere scortati fino a Montecitorio”. C’è chi grida: “Libertà, libertà”. In molti chiedono alle forze dell’ordine di togliere i caschi e di unirsi alle proteste, ma ci sono anche insulti e cori contro gli ...

Giorgiolaporta : Quando i napoletani bloccano #Napoli è tutta colpa della camorra; se i commercianti di #IoApro scendono in piazza a… - MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - Agenzia_Ansa : Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico… - GiancaSagramola : RT @ultimenotizie: Alla manifestazione di protesta #IoApro a Roma hanno preso parte circa 400 persone, 120 sono state identificate, sei son… - zazoomblog : Roma scontri al sit-in «IoApro» in piazza San Silvestro bombe carta e fumogeni: «Dignità togliete il casco» -… -