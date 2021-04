Il Volo apre la stagione all'Arena col tributo al maestro Ennio Morricone (Di martedì 13 aprile 2021) Sabato 5 giugno sar "Il Volo" ad aprire il 2021 dell Arena di Verona con uno straordinario concerto - evento in onore del maestro Ennio Morricone . Dopo avergli dedicato il brano Your Love sul palco ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 aprile 2021) Sabato 5 giugno sar "Il" ad aprire il 2021 delldi Verona con uno straordinario concerto - evento in onore del. Dopo avergli dedicato il brano Your Love sul palco ...

Advertising

Fansyrbd : RT @InkSonoro: Il Volo apre la stagione 2021 dell'Arena di Verona ?? Sabato 5 giugno con un concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morri… - Fansyrbd : RT @LondonOneRadio: “@ILVOLO – Tribute to ENNIO MORRICONE”, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, accompagnato da una… - ilvoloftl : RT @RADIOBRUNO1: Il Volo apre la stagione estiva dei concerti all’Arena il 5 giugno #RadioBruno #IlVolo - IndexmusicInfo : Sabato 5 giugno Il Volo apre il 2021 dell’Arena di Verona con uno straordinario concerto-evento in onore del Maestr… - ilvoloftl : RT @LondonOneRadio: “@ILVOLO – Tribute to ENNIO MORRICONE”, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, accompagnato da una… -